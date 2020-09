Stapel snoeihout in brand in Hedikhuizen

Heusden scheldt deel van huur buiten­sport­clubs kwijt

29 augustus VLIJMEN - Een meevaller voor de buitensportclubs in Heusden. Ze hoeven over maart, april en mei geen ‘veldhuur’ te betalen. De gemeente hoopt de 50.000 euro die het daarmee misloopt, via het Rijk vergoed te krijgen. Net als de halve ton die Heusden mist omdat binnensportverenigingen geen gebruikmaakten van sporthallen.