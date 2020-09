‘Steeds in contact met scholen Heusden over ventilatie’

Coronavirus

Ten Cate wilde weten hoe het in Heusden is geregeld met de ventilatie in de scholen. Dit met name met het oog op de richtlijnen rond de verversing van lucht in de binnenruimtes. Dat is immers van belang in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Die verversing van de lucht in binnenruimtes moet afgestemd zijn op het aantal kinderen en leerkrachten dat langer dan een half uur in deze ruimtes verblijven.