Steeds minder Langstraters in de bijstand

WAALWIJK - Een meevaller voor Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering daalt sneller dan het Rijk had verwacht. De gemeenten houden daardoor vier miljoen euro in de knip.

Het aantal inwoners van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand dat een bijstandsuitkering heeft, is het afgelopen jaar met acht procent gedaald. Op dit moment hebben 1.475 Langstraters een bijstandsuitkering. Een jaar geleden waren dat er nog ruim 1600.

Volgens brancheorganisatie Divosa doet Baanbrekers, de sociale dienst en werkvoorziening in De Langstraat, het daarmee prima. De daling is sterker dan elders in het land.

De vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden is eveneens goed nieuws voor Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. Het Rijk stelt jaarlijks een bedrag aan gemeenten beschikbaar om uitkeringen te betalen. Baanbrekers houdt daar nu zo'n 4 miljoen euro van over. Dat bedrag vloeit terug naar de gemeentekassen.

Weinig draaideurklanten

Divosa deed recent een vergelijkingsonderzoek onder verschillende sociale diensten. Een van de conclusies is dat inwoners die via Baanbrekers een baan vonden, niet snel terugvallen in een uitkering. ,,De uitstroom naar werk is vaak voor langere tijd. Er zijn weinig draaideurklanten", zegt manager inkomensondersteuning Eric van Agt. Naast dat compliment, kreeg Baanbrekers van Divosa ook een aandachtspunt. ,,We scoren lager dan gemiddeld op uitstroom naar parttime banen.” Baanbrekers zet, volgens Van Agt, vaak in op 100 procent uitstroom uit de uitkering. ,,Dus gaan we voor fulltime banen. Maar een parttime baan kan voor sommige klanten een betere tussenstap zijn.”

Baanbrekers doet het goed omdat de economie in De Langstraat goed op stoom is, zegt Van Agt. ,,Maar ook omdat we de arbeidsmarkt goed kennen.” Baanbrekers heeft veel contact met werkgevers in de regio. ,,We zoeken werk dat bij de werkzoekenden past en denken daarbij niet zo zeer in vacatures. We zoeken met werkgevers ook naar werk dat geschikt kan kan worden gemaakt voor werkzoekenden.”

Daarnaast houdt Baanbrekers een strenge selectie aan de poort, zegt Van Agt. ,,We kijken of mensen echt recht hebben op een bijstandsuitkering, of er geen andere mogelijkheden zijn en we wijzen ze op Talent2Work.”