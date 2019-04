Steentjes bikken onder leiding van de burgemeester bij restauratie vestingstadje Heusden

Toenmalige staatssecretaris Jan L.N. Schaefer kwam naar Heusden om een gedenksteen te onthullen ter herinnering aan de oplevering van 49 zogenaamde 'invulwoningen'. Deze huurwoningen vulden de lege plekken in tussen de in originele stijl herbouwde nieuwe woningen. We schrijven eind 1975. Schaefer, altijd gekleed in spijkerbroek en spijkerjack, liep naar het stadhuis om zich te melden. Omdat hij niet onmiddellijk werd herkend, werd hij door ambtenaren zeer dringend verzocht om door te lopen. Immers, ieder moment kon de staatssecretaris arriveren ... Voor het inmetselen van de steen was een metselaar ingehuurd. Tot hilariteit van de aanwezigen deed de oud-bouwvakker Schaefer zelf vakkundig het metselwerk.