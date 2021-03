Stembureau bij school op slot door corona: Waalwijk kiest voor extra stemlokaal in buurthuis

Wiet of xtc aan het voorberei­den? Dan gaat pand op slot

10 maart VEGHEL/VUGHT - Uit het leven gegrepen: de politie doet een inval in een woning en treft geen harddrugs aan, maar wel grondstoffen voor xtc. In zo’n geval kunnen de burgemeesters van Meierijstad, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Heusden voortaan overgaan tot sluiting van het bewuste pand. ,,We hebben vanaf nu meer ruimte om op te treden.”