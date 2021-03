Stemmen vanuit de auto in Kaatsheuvel: ‘Dit mogen ze volgende keer weer zo doen’

Rechter fluit Waalwijk terug: meer oog voor overlast bij pand met arbeidsmi­gran­ten

12 maart WAALWIJK - Waalwijk moet zich van de rechter opnieuw buigen over de huisvesting van maximaal zestien arbeidsmigranten in het veelbesproken pand Loeffstraat 55. Het is een overwinning voor beide buren. Zij verzetten zich tegen de omgevingsvergunning, die door de gemeente aan de eigenaar van het pand is verleend. De overlast blijft punt van discussie.