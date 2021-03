Stemmentellers gemeente Altena hervatten donderdagochtend hun werk

Zonnepark in Waalwijk is na de zomer klaar voor gebruik: laatste puntjes op de i

13 maart WAALWIJK - De aanleg van het nieuwe zonnepark in Waalwijk start in het voorjaar. Coöperatie LangstraatZon is de laatste puntjes op de i aan het zetten. Volgens voorzitter Albert Pols zijn de gesprekken met bouwer en bank in de afrondende fase. Het zonnepark is waarschijnlijk in september klaar voor gebruik.