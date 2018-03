Stempas via Marktplaats te koop aangeboden in Waalwijk: Kans op duizenden euro's boete of celstraf

Metalband Present Danger vergeet het eigen publiek niet

13:34 WAALWIJK/ KAATSHEUVEL - 'Gewoon aan de weg blijven timmeren', dat is het credo van metalband Present Danger uit Kaatsheuvel. De band lijkt na ruim twintig jaar ook succesvol te worden in het buitenland. Maar 'thuis' wordt niet vergeten: aanstaande zaterdag speelt Present Danger voor eigen publiek in Tavenu in Waalwijk.