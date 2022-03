Steunpunt 0416 voor minderbedeelden breidt uit en verandert van naam: Vur elkoar

KAATSHEUVEL - Steunpunt Regio 0416, de Facebook-pagina voor minderbedeelden van de Kaatsheuvelse Esther Damen, is van naam veranderd. Vur elkoar heet de pagina voortaan, omdat het gebied is uitgebreid tot aan Vlijmen.

De pagina waarop inwoners elkaar helpen blijft hetzelfde, op de naam en het logo na. ,,Alleen is nu de hele Langstraat welkom”, zegt Damen. Op de pagina worden dagelijks gratis producten aangeboden. Van kleding, zwembandjes, speelgoed tot gourmetstellen die een ander niet meer nodig heeft.

,,De hulpvraag uit de omgeving werd steeds groter”, verklaart ze de verandering. ,,En we zijn ons ervan bewust dat het niet iets tijdelijks is.” Het steunpunt bestaat zes jaar en heeft inmiddels ruim 11.000 leden. Vur elkoar begon onlangs ook met voedselkasten (food-sharing). De Kaatsheuvelse Patries Diepbrink zette een kast in haar tuin waaruit iedereen die dat nodig heeft, kan pakken wat-ie wil. ,,Inmiddels hebben we ook kasten in Vlijmen, Drunen en Waalwijk.”

Feestboxen

Daarnaast start Vur elkoar met het beschikbaar stellen van feestboxen. In de boxen zitten bijvoorbeeld slingers. ,,Zodat er nooit meer iemand een feestje hoeft af te zeggen omdat er geen budget voor is. We zijn nu aan het brainstormen hoe we dat precies gaan doen.”

Leden van de Facebook-pagina reageren enthousiast op de uitbreiding van het steunpunt. ‘Het is hard nodig, voor veel mensen is het moeilijk.’ Een ander vult aan: ‘Niet bang zijn om hulp te vragen. We weten allemaal hoe het is om in een situatie te zitten waarin je niets meer hebt’.

Esther Damen is blij met de uitbreiding. ,,In elke plaats worden nu spullen aangeboden, zodat mensen de goederen in hun eigen buurt kunnen ophalen.”