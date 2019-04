Stichting De Strohalm schiet 126 arme gezinnen in Waalwijk te hulp

Passen en meten, maar De Blokhut in Waspik heeft een nieuwe kap

16:35 WASPIK - Met het vervangen van de kap op de schoorsteen van De Blokhut aan de Burgemeester Couwenbergstraat in Waspik is een eerste stap gezet in de plannen het pand grondig te renoveren. De staat is momenteel slecht en vormt een gevaar voor spelende kinderen op de naastgelegen speelplaats van basisschool De Veste.