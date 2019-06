Stichting Fietsmaatjes ontvangt een cheque van 4.500 euro van de Rotary Club Heusden

Theater­groep De Stuiter op locatie in het Almbos

0:29 GIESSEN - Toneelgroep De Stuiter heeft een naam op te houden. Verwachtingen zijn veelal hoog gespannen door de keuze van stukken en de manier waarop wordt die worden gebracht. Telkens op een andere locatie. Was vorig jaar de Historische Haven in Woudrichem het decor, nu is dit het Almbos in Giessen.