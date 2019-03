Stichting Hunenhof is in de nieuwe Voorste Venne vooral een doorgeefluik

Bridgen, biljarten, Pilates, zingen, tekenen en schilderen, toneel, handwerken. Zomaar een greep uit de activiteiten die tijdens de Week van de Senior vanaf maandag 18 maart onder auspiciën van het Pieck en Stichting Hunenhof in De Voorste Venne plaats zal vinden. Het is niet toevallig dat de Week van de Senior er is gekomen. Immers, sinds deze zomer is er een nieuwe start gemaakt in een volledig gerenoveerd De Voorste Venne.