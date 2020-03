Stichting Julianafontein in Waalwijk zoekt met spoed technische hulp: ‘anders spuit hij niet meer’

Op leeftijd

In het Hertog Janpark wonen een hoop mensen die van de fontein genieten, weet De Jongste. ,,Maar veel van hen zijn al op leeftijd.” De wil is er wel, zegt hij. ,Een vrouw van 82 bood laatst nog aan om te komen helpen met schoonmaken, maar het gaat om technische kennis. Als de fontein het niet doet, hoeven we hem ook niet schoon te maken.”

De fontein in het Hertog Janpark, ook wel de Julianafontein genoemd, werd jaren geleden alweer door vrijwilligers geadopteerd. De fontein was compleet versleten en spoot niet meer. Met hulp van sponsoren, donaties en de gemeente werd de fontein gerestaureerd en in 2013 weer in gebruik genomen. De Jongste hoopt dat het toch nog goed komt. ,,Het zou anders zo zonde zijn.”