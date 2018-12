Stijlvolle afscheidsviering St. Catharinakerk Heusden

In de sfeer van Keurig, Kwiek en Katholiek liepen de beminde gelovigen in de pas. Het katholieke geloof domineerde het persoonlijk leven. Dat is voltooid verleden tijd. Het Blasiusgilde gaf met haar tromgeroffel een bijzonder accent aan de laatste sfeervolle viering. Tijdens de eucharistieviering met als thema “ Een stem in de woestijn” ging pastoor Dieter Hedebouw samen met drie collega’s voor in de kerkdienst. Met de parochianen van de parochie van de Wonderbare Moeder liep de kerk vol. Het gemengd koor onder leiding van Theo van Kessel ondersteunde de dienst met herkenbare Latijnse gezangen, zoals het Credo en het Sanctus.

Symbolen

Herinneringen

Na het doven van de Godslamp werd in een processie de ciborie de kerk uit gedragen. Omdat de Godslamp was gedooft was het weer mogelijk om samen koffie te drinken in de kerk. “Het doet me erg pijn dat de kerk gesloten is. Ik ging altijd iedere week naar de kerk. De kinderen zijn er gedoopt, getrouwd en mijn man heeft hier een begrafenisdienst gehad. Aan de pastoors bewaar ik goede herinneringen. Ik ga niet zo snel naar de Lambertuskerk in Drunen of het Sint Antoniushuis in de vesting. In Heusden was het een hartelijke kerkgemeenschap maar in Drunen ken ik niemand. Als de kinderen op zondagmorgen gezellig koffie komen drinken is dat belangrijker voor mij”, aldus de eenennegentig jarige Ans Gijselhart. “Om te geloven heb je geen kerkgebouw van steen nodig. Aan de andere kant zijn we hier getrouwd en liggen door het dopen, de communie en het vormsel van de kinderen hier onze wortels. Maar we weten de kerk wel te vinden”, aldus Ben van Hooft. Heusden kan gerust zijn: Sint Catharina de patroonheilige van het stadje en Maria van Heusden blijft over Heusden waken.