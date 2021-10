Stikstofdiscussie rond Waalwijkse wijk Akkerlanen houdt aan: Raad van State heeft meer tijd nodig

WAALWIJK - De bouw van de toekomstige wijk Akkerlanen in Waalwijk krijgt nog altijd geen definitief groen licht. De Raad van State wil nog meer weten over de stikstofuitstoot. Voor- en tegenstanders van de wijk moeten dus langer wachten op de uitspraak.

Ontwikkelaar Waalborgh wil nabij het Hoefsvengebied een wijk met ruim tweehonderd woningen bouwen, en staat daarvoor in de startblokken. Het bedrijf wacht al een tijd met smart op de uitspraak van de Raad van State. Dat die later komt, is dus een tegenvaller. Of het tot een verdere vertraging leidt? De woordvoerder van Waalborgh verwacht dat het meevalt.

,,We kunnen ook op eigen risico al met de voorbereidende werkzaamheden beginnen”, stelt hij. ,,Een andere optie is pas te starten als de uitspraak er is, en dus enkele weken langer te wachten. Daar zijn we nog niet uit.”

De ontwikkelaar zegt er in ieder geval alle vertrouwen in te hebben dat de Raad van State haar en de gemeente in het gelijk stelt. Niet voor niets zijn de eerste woningen en kavels van het plan (‘het Venetië van Waalwijk’) al verkocht.

Sprankje hoop

Toch zullen de tegenstanders weer een sprankje hoop hebben. Ze strijden al een tijd tegen woningbouw op deze plek, en vinden dat het plan afbreuk doet aan de omgeving. Stichting Hoefsvengebied, fervent tegenstander van het project, heeft de discussie over de stikstofuitstoot aangezwengeld. Ze vindt dat de gemeente een veel te positief beeld schetst van de effecten van de bouw van ruim tweehonderd woningen op deze plek.

In haar ogen deugt het onderliggende stikstofonderzoek niet. De stichting wappert met de resultaten van een ‘tegenonderzoek’, dat een ander licht op de zaak zou werpen. De partijen verschillen bijvoorbeeld van mening over de gevolgen van het extra autoverkeer en ‘bemesting’ op de stikstofuitstoot.

Het oordeel van de Raad van State laat op zich wachten. De hoogste bestuursrechter heeft nog de nodige vragen over de stikstof, en wil een nadere toelichting van de betrokken partijen. Ze hebben zes weken de tijd om extra informatie aan te leveren. Hierna volgt nog een zitting, die uitsluitend over de stikstofproblematiek gaat. Andere bezwaren tegen het bouwplan komen hierbij niet meer aan bod.