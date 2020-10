‘Stikstofspook’ blijft Waalwijk dwars zitten: aanleg haven uitgesteld tot januari

WAALWIJK - De aanbesteding van de nieuwe containerhaven aan de Maas bij Waalwijk is opnieuw uitgesteld. Het stikstofprobleem is niet opgelost en dus kan de opdracht wederom niet worden gegund.

Twee maal eerder werd de aanleg uitgesteld, maar volgens wethouder Ronald Bakker is er dit keer wel een oplossing in zicht. Hij hoopt uiterlijk begin volgend jaar de zaak rond te hebben en te kunnen beginnen.

Klus van 24,2 miljoen

Waalwijk wil al jaren een nieuwe haven waar straks ook de grootste containerschepen terecht kunnen. Aannemerscombinatie Mourik Infra-FL kwam vorig jaar met het gunstigste aanbod en mocht de klus voor 24,2 miljoen euro klaren. Tot een definitieve gunning kwam het echter niet. De uitspraak van de Raad van State dat de stikstofaanpak van Nederland kwetsbare natuurgebieden onvoldoende beschermt, zette duizenden bouwplannen op losse schroeven. Zo ook het havenplan van Waalwijk.

Rechten opkopen bij boeren

De gemeente wil het stikstofprobleem op lossen door onder meer rechten op te kopen van boerenbedrijven. Afgelopen jaar kon dit nog niet, maar door nieuwe regelgeving en afspraken met de provincie kan dat nu wel, aldus de wethouder.

Van wie Waalwijk stikstofrechten wil opkopen, wil Bakker nog niet kwijt. ,,We zijn in onderhandeling. Maar je kunt denken aan een boerenbedrijf dat vee kwijt wil of aan de aankoop van een weiland dat altijd werd bemest en nu een andere bestemming krijgt.” Feit is dat het om 'stikstofveroorzakers’ in de regio zelf moet gaan. ,,We mogen het niet oplossen door stikstofrechten op te kopen in Duitsland ofzo. Het moet gaan om stikstofuitstoot die invloed heeft op de natuurgebieden hier, de Westelijke Langstraat en De Loonse en Drunense Duinen.”

Aannemer wacht tot januari

Aannemerscombinatie Mourik Infra-FL gaat akkoord met het uitstel. Het bedrijf heeft de aanbestedingstermijn verlengd tot 1 januari volgend jaar. Volgens Bakker blijft de afgesproken prijs van 24,2 miljoen euro staan, maar is er wel een risicoregeling overeengekomen. ,,De aannemer mag de prijzen indexeren. Dat is een uitgebreid verhaal. Per onderdeel wordt gekeken naar de ontwikkeling van de prijzen. Is de prijs van staal of zand bijvoorbeeld gedaald of gestegen, de prijs van arbeid? Een klus kan dan duurder worden, maar ook goedkoper.”

Teleurgesteld

Bakker gaat ervan uit dat de zaak aan het eind van het jaar echt beklonken is en dat de gemeente na al die jaren van overleg toch snel kan beginnen met de aanleg van de nieuwe haven. Toch is hij teleurgesteld dat de gemeente nu al niet aan de slag kan. ,,We willen zo graag beginnen. Niet alleen voor de haven zelf, maar ook om de economie een boost te kunnen geven op een moment dat dat nu zo belangrijk is.”