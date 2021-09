Stilte rondom de in steigers gehesen Romboutstoren, maar niet omdat de herstelwerkzaamheden stil liggen

ANDEL/RIJSWIJK - Als de Bulgaarse kunstenaar Christo, die beroemd werd met het inpakken van monumenten, nog had geleefd, had hij waarschijnlijk zijn goedkeuring wel hebben gegeven aan het ‘pakketje’ in Andel.

De Romboutstoren in het centrum van het dorpje staat al een paar weken geheel in de steigers. En dat niet alleen: de toren is nauwelijks nog te zien. Het monument is op deze manier goed beschermd tegen de verschillende weersinvloeden.

En dat is nodig, want het rijksmonument wordt geheel gerestaureerd. Onlangs is nieuw pleisterwerk aangebracht, dat nu de kans krijgt om te drogen. Daardoor lijkt het restauratiewerk stil te liggen, maar het tegenovergestelde is waar. Binnenkort begint de aannemer met het herstelwerk aan de torenspits.

Vorig jaar rond deze tijd liet de gemeente Altena weten dat in 2021 zou worden begonnen met de opknapbeurt. Uit een inspectie was gebleken dat een restauratie noodzakelijk was.

Achtkantige spits

De toren, eigendom van de gemeente Altena, is een rijksmonument. Hij valt op door zijn achtkantige gemetselde stenen spits. Daarvan zijn er niet veel in het land. Het is juist deze spits die volgens de gemeente problemen geeft. Hij is niet waterdicht en dat moet hersteld worden. De gelegenheid wordt aangegrepen om ook andere noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, zoals herstel van overig metselwerk, schilderwerk en herstel van pleisterwerk en balklagen.

Ook de luidklok uit 1637 wordt onder handen genomen. Tot tien jaar geleden werd deze nog handmatig geluid. In de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Duitsers weggehaald, maar werd na de oorlog teruggevonden en naar Andel teruggebracht. De gemeente doet een beroep op de provincie om een bijdrage in de restauratiekosten te verlenen. De laatste grote restauratie van de toren was in 2001.

Deze restauratie is naar verwachting aan het einde van het jaar klaar.