Storing in afvalcontainer? Meestal ‘schuld’ van de mensen zelf

VLIJMEN - Ben je net naar de ondergrondse afvalcontainer verderop in de wijk gelopen, heeft dat ding een storing. Dat geeft ergernis, soms veel ergernis. Maar hoe vaak komt zo'n storing nou precies voor? In Heusden heeft gemiddeld elke container er twee keer per jaar last van. In 40 procent van de gevallen gaat het om 'verklemmingen': te grote afvalzakken of zakken die verkeerd in de container worden gegooid.