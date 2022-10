Storingsmonteur Diederick maakt stroomhuisje tot onderdeel van de natuur: ‘Het is eigenlijk anti-graffiti’

ALMKERK/GIESSEN - Oom agent kwam voor de zekerheid even checken of het wel legaal is wat-ie doet. Maar hij krijgt voornamelijk opgestoken duimpjes van voorbijgangers, omdat het weer eens wat anders is dan ordinair geklieder. Diederick Bax kreeg van de gemeente opdracht om het afzichtelijke bouwwerkje aan te pakken. ,,Als het maar met de natuur te maken had.”

Het rood van de klaproos en het geel-wit van de margriet contrasteert treffend met de blauw-witte lucht op en boven het gebouwtje, een hoofdverdeelstation. Hier is Giessenaar Bax (46) op zijn gemakje al een dag of vier, vijf bezig met de opdracht. Naast hem staat een tafeltje vol met spuitbussen en een tuinstoel. Het verraadt dat hij niet illegaal even snel graffiti op een muur aan het kalken is. Al kwam de politie laatst wel even poolshoogte nemen, vertelt Bax met een lach. ,,Ik moet het even vragen, zei de agent, maar mag dat wat we hier aan het doen zijn? Vlak daarna kwam iemand van de gemeente een bordje plaatsen dat het in opdracht is wat ik doe.”

Anti-graffiti

Roland van Vught, wethouder van de gemeente Altena, benaderde Bax onlangs nadat hij vier jaar geleden ook had geholpen om een smoezelig viaduct te verfraaien met grafische elementen. Hij hielp toen een professionele kunstenaar die uit Limburg over kwam voor een kunstwerk in het tunneltje onder de N-weg. Daarna beschilderde de Giessenaar onder meer graffiti-prullenbakken bij de Put in Almkerk.

Nu was de opdracht juist bedoeld als anti-graffiti. ,,Het idee is dat je er dan niet zo snel iets anders overheen kliedert. Het kunstwerk mocht in ieder geval niet te donker worden en het moest iets met natuur zijn. Iets wat in de omgeving past. Dat zie ik terug in de klaprozen en margrieten, die je in de directe omgeving ziet.”

Ook de dorpsraad van Waardhuizen en Uitwijk raakte enthousiast en wilde graag iets herkenbaars terugzien. ,,Dus ga ik er nog twee herkenbare, oude foto’s op spuiten. Wát blijft nog even een verrassing.”

Volledig scherm De ‘anti-graffiti' kan voornamelijk op goedkeurende blikken en duimpjes van voorbijgangers rekenen, vertelt Diederick Bax. © Ricardo Smit

Rode kool-vergaderzaal

Wie overigens denkt dat-ie met een echte kunstenaar van doen heeft als-ie het stationnetje passeert, heeft het mis. De Giessenaar is geen graffiti-artiest maar storingsmonteur bij groentefabrikant Hak in zijn woonplaats. ,,Het is een uit de hand gelopen hobby. Ik heb thuis een oefenwand in de schuur en heb hier en daar een slaapkamertje gedaan bij vrienden en een schildering bij de voetbalclub.”

En toen werden zijn vaardigheden ontdekt bij zijn werkgever. ,,Het begon met een afbeelding in het pauzelokaal van de productieafdeling. Daarna was het magazijn aan de beurt met het Hak-logo, wortel, peul en erwt. En nu hebben we ook beschilderde, naar sperziebonen, rode kool en appelmoes vernoemde vergaderzalen en is de directiekamer onder handen genomen.”

Wall of fame

Bax heeft het prima naar zijn zin als monteur bij de groente- en peulvruchtenverwerker, en ziet geen toekomst als kunstenaar voor zichzelf weggelegd. Ook niet nu Hak in januari tijdelijk stopt met de productie omdat de energiekosten te hoog zijn. ,,Dan is er altijd nog voldoende achterstallig onderhoud te plegen voor een onderhoudsmonteur.”

Het neemt niet weg dat hij vanuit ‘hobbymatig’ perspectief wel wat wensen heeft. ,,Ik heb veel op met jeugdstichting De Soos in Almkerk. In grote steden zie je vaak graffitimuren waar je legaal op mag spuiten. Ik zou het mooi vinden als ik met de gemeente en jongerenwerkers in gesprek kan gaan om te kijken of hier voor de kids ook een legale plek, een soort wall of fame gerealiseerd kan worden.”