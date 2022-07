Straat blank in Waalwijk: ‘Maar niets mis met riolering’, zegt gemeente

De partij Samen Waalwijk heeft de zaak aangezwengeld. Tot haar verbazing stond de pas opgeknapte Besoyensestraat na een stevige regenbui vol water. Dat is in haar ogen opvallend. Bij de grote reconstructie van de straat was namelijk ook de riolering onder handen genomen. Het riep bij Samen Waalwijk de vraag op of alles wel volgens plan is uitgevoerd, en wie er aansprakelijk is voor eventuele schade.