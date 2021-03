Straat op de schop, bewoners mee naar de kwekerij om nieuwe bomen te kiezen

DRUNEN - Bewoners van de Admiraalsweg in Drunen mogen meebeslissen over de soort bomen die in hun straat worden geplant, als vervanging van de 52 bomen die plat gaan. Maar er gaat nog veel meer veranderen in de straat.

Er staat heel wat te gebeuren in de Admiraalsweg. Het asfalt is niet best, maar zou met een opknapbeurt nog wel even mee kunnen. Maar ook de verkeersveiligheid voor bijvoorbeeld fietsers laat te wensen over, bomen zouden overlast geven. En als er dan toch plannen zijn, gaan ook de openbare verlichting en de riolering op de schop. Het laatste betekent dat de afvoer van regenwater wordt losgekoppeld van de riolering. Om dat hemelwater op te vangen, worden wadi's aangelegd.

Bezwaren

Kortom, de kans om werk met werk te maken, zoals dat heet. Een uitgangspunt waar wethouder Kees van Bokhoven bij zweert. Die aanpak van alles in één keer is immers financieel aantrekkelijk.

Wanneer de aannemer begint aan de metamorfose van de Admiraalsweg is nog niet bekend, de aanbesteding moet nog plaatshebben. Om zeker te zijn van een provinciale subsidie van 1,5 ton, zou de klus eigenlijk in november geklaard moeten zijn. Maar dat hangt mede af van de vraag of er bezwaren komen op de vergunningen die Heusden moet aanvragen, onder meer voor de kap van bomen en het verplaatsen van afval containers.

Weerstand tegen bomenkap

Over de kap van bomen is vrij uitvoerig overlegd met de bewoners, die daar in eerste instantie nogal wat weerstand tegen hadden. Het plan gaat nu uit van het kappen van 32 vormplatanen, waarvoor 25 bomen terugkomen. Ook gaan twintig andere bomen plat, in ruil voor twintig nieuwe bomen. Vanwege het broedseizoen zal de kap sowieso pas in het najaar plaatshebben.

Van Bokhoven beseft dat sommigen het liefst zien dat er gelijk dikke bomen terugkomen. ,,Maar oudere bomen zijn duurder en je moet altijd maar afwachten of herplant van wat oudere bomen succesvol wordt en of ze überhaupt beschikbaar zijn." Feit is dat gemeente en bewoners samen naar een kwekerij gaan, om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Voor de veiligheid van de fietsers komen fietsstroken met een kleur. ,,Dat zorgt voor een optische versmalling, waardoor de snelheid van het verkeer zal afnemen", is de overtuiging van Van Bokhoven. De weg is nu vrij breed. Bovendien wordt het een 30-kilometerweg, net als alle straten in de directe omgeving. Obstakels als drempels en versmallingen komen er niet, met name ook omdat de Admiraalsweg in een busroute ligt. Ook de haltes blijven.

Afvalcontainers

Nu staan verspreid langs de Admiraalsweg als dan niet ondergronds nog verschillende afvalcontainers. Heusden gaat schuiven met de containers voor glas (wordt ondergronds) en textiel, zodat nabij het Mesdagplein een milieuparkje ontstaat. De ondergrondse containers voor restafval blijven nagenoeg op hun plek.

Heusden krijgt naast provinciale subsidie een rijkssubsidie van bijna drie ton.