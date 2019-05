Straattheater Waalwijk: Het spektakel moet leiden tot oh’s en ah’s

Natuurlijk: de vrijwilligers en beroepskrachten van De Tavenu regelen alle facilitaire zaken rondom dit spektakel. En ja, zonder de financiële steun van de horeca in het centrum, Software Society, de gemeente Waalwijk, horeca binnenstad en Welkom Waalwijk kan dit niet op touw worden gezet. Maar je hebt wel een kartrekker nodig, iemand die er volledig in gelooft. En die kriskras door Nederland festivals bezoekt om het publiek weer een programma voor de schotelen dat waardering oproept. Mari van Gelder doet het allemaal. Hij is bescheiden, zegt dat ,,we het met z’n allen doen bij de Tavenu”, maar de geboren Waalwijker - hij woont sinds anderhalf jaar in Den Bosch - steekt er de meeste tijd in.