Straattheaterfestival Waalwijk: ,,25e editie belooft een bijzondere te worden”

In het linker vakje woont Mevrouw de Kip, Mevrouw de Heks en Jan Klaassen behoren ook tot de poppenkastwereld van Luuk Peters. Vanuit zijn poppentheater, een schaftkeet die hij zelf ombouwde, speelt hij voor de 24e keer voor het straattheaterpubliek. ,,Ieder jaar kom ik met veel plezier terug. Dit festival is zo goed geregeld. Als ik mijn voorstelling speel, ligt de naastgelegen act stil."

Alle leeftijden

De geheime kist staat al klaar voor de derde voorstelling. ,,Door dit witte doek zie ik het publiek maar zij mij niet", laat de poppenspeler zien achter de coulissen. ,,Leuk, sommige kinderen hebben dat namelijk niet door en dan kun je grapjes met ze uithalen. Ze snappen er niks van." Ook de ouders ziet hij genieten van de show. ,,De moeders letten vooral op de kids, maar de vaders zie je meedoen met het verhaal. Mijn voorstellingen zijn dus geschikt voor kinderen van 3 tot 93 jaar", zegt hij lachend.

Volledig scherm Straattheaterfestival Waalwijk © Sydney Douwes

Houten schildpadden

In de Grotestraat kruipt schildpad Henriëtje voorbij. Op haar rug zit Milou (5 jr) die haar moeder Elke aanmoedigt. Ze fietst zich een ongeluk om Henriëtje en haar dochter zo snel mogelijk aan de overkant te krijgen. De schildpad die als eerste bij de finish is wint. ,,Dat was echt heel leuk", vertelt Milou. ,,We hadden een grote voorsprong doordat mijn zusje ons aanmoedigde." Haar moeder heeft rode blosjes op haar wangen van het trappen maar het is gelukt; Henriëtje kruipt als eerste over de finish. De Belgische act trekt veel bekijks, het wandelend publiek blijft staan om de houten schildpadden te bekijken.

Interactie tussen acts

Het wandelend straattheaterpubliek wordt door Kunstencentrum Waalwijk getrakteerd op een vleugje Keith Haring. Op de grond liggende kinderen worden omlijnd. ,,Het is kleipoeder gemengd met water", legt Susanne Vreeburg uit. ,,We moesten wat bedenken dat makkelijk weg te halen is want het mag helaas niet blijven liggen van de gemeente." De kunstenaars verplaatsen zich door de straten. ,,Met andere acts hebben we interactie, die hebben we ook geschilderd op de grond."

Nog een jaar om te oefenen

Niet alleen Peters is al vanaf het begin betrokken bij het festival, programmamaker Tavenu Mari van Gelder reist stad en land af op zoek naar de leukste acts. Hij is zelfs al bezig met het programma van 2020. De beste acts van de afgelopen 25 jaar moeten van de zilveren editie een bijzondere maken. Welke artiesten er volgend jaar zeker terugkomen? Van Gelder licht een tipje van de sluier op. ,,Luuks theaterpoppentheater gaat het publiek op het Raadhuisplein weer vermaken. Hij hoort er natuurlijk gewoon bij." Een speciale voorstelling ligt dan ook in het verschiet verklapt Peters. ,,Ik heb nog een jaar om te oefenen met een schimmenspel over Roodkapje en de Wolf. Als de 'ie van top tot teen klopt, speel ik de voorstelling tijdens de 25e editie."