Stralingsniveau op scholen Heusden? ‘Zorgen zijn niet nodig’

Twee snelheids­dui­vels zijn rijbewijs kwijt: veel te hard over Mid­den-Brabantweg

6:27 TILBURG/WAALWIJK - Twee snelheidsduivels zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag hun rijbewijs kwijtgeraakt. Agenten hebben deze ingevorderd nadat zij gecorrigeerd met 154 en 166 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg (N261) scheurden.