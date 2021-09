Straten in Vlijmen staan weer blank, nu door gesprongen waterleiding: 'We zijn al dat water spuugzat’

Door het vele water dat daardoor vrij kwam, sprong de riolering eveneens. Door inzet van de brandweer en medewerkers van Brabant Water was het water in de Oranjelaan en Margrietlaan later op de avond, rond 23.50 uur, op veel plekken zo goed als weggepompt. Een deel van de Oranjelaan stond wel langer blank, en was daarom ook een tijd afgesloten.

Zonder water

Het vele water in de straten bracht aardig wat mensen op de been. Er klonk het nodige gemopper. ,,We zijn al dat water ondertussen spuugzat", stelde een buurtbewoonster. Vrijdag stonden al enkele straten blank door een wolkbreuk, en dat is niet de eerste keer. Nu was dus een gesprongen waterleiding de boosdoener. De schade aan woningen lijkt dit keer mee te vallen. Wel zat de schrik er weer goed in.