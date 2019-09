Streekfeesten Meeuwen gooien programma om: meer activiteiten voor jeugd en truckpulling op vrijdag

Vader Yuri van Gelder accepteert taakstraf na drugs­vondst

13:33 WAALWIJK - De vader van topturner Yuri van Gelder is akkoord gegaan met een taakstraf van tachtig uur voor de vondst van een hennepkwekerij in zijn woning in Waalwijk. Volgens het Openbaar Ministerie bekent hij schuld met de schikking en is de zaak daarmee afgedaan. ,,Hij hoeft niet meer voor de rechter te verschijnen", aldus een woordvoerster.