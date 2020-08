Streep door Blaospop Haarsteeg; ‘We kunnen de coronaregels niet handhaven’

LANGS DE A59 Tankstati­on Labbegat: van een trouwkaart tot dames van plezier

29 augustus WAALWIJK - Aan de snelweg is de benzine iets duurder. En toch rijden sommige klanten van tankstations Labbegat en De Sprang, gelegen aan de A59 tussen Waalwijk en Sprang-Capelle, wel degelijk een eindje om. Ze komen niet alleen voor brandstof, ze willen ook even koffie drinken, een pakje sigaretten halen, iets eten. En even bijpraten. Deel 7 (slot) in een zomerserie over bijzondere plekken langs de A59.