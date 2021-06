Streep door bouw honderd woningen naast de rivier in Woudrichem om Waterlinie te beschermen

Kruising afgesloten door gaslek in Sprang Capelle, bussen rijden tijdelijk om

21 juni SPRANG-CAPELLE - Een kruising op de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle is maandagmiddag tijdelijk afgesloten door een gaslek. Dat is vanaf 12.30 uur ontstaan tijdens werkzaamheden van Enexis. De lijnbussen die normaliter over de kruising komen moeten tijdelijk omrijden.