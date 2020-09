Streep door Christmas by Candlelight in vesting Heusden; ‘risico’s te groot’

Onderzoek woningbouw omgeving Lange­straat Wijk en Aalburg; overleg met volkstuin­ders

18 september Wijk en Aalburg - Gemeente Altena en Bouwlinie gaan onderzoeken of woningbouw aan de Langestraat in Wijk en Aalburg haalbaar is. Beide hebben grond in het gebied Polstraat-Maasdijk-Langestraat. Altena en Bouwlinie hebben een overeenkomst getekend.