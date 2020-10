Streep door theater, films blijven draaien

WAALWIJK/DRUNEN - Geen professionele theatervoorstellingen de komende weken in De Leest in Waalwijk en De Voorste Venne in Drunen. ,,Met maximaal 30 man in de zaal is dat financieel niet haalbaar.” De films draaien op beide locaties wel door.

Een rollercoaster is het, zegt Sander Knopper, directeur van Theater De Leest in Waalwijk. Twee weken geleden was hij nog blij. Zijn theater kreeg ontheffing en mocht 135 bezoekers ontvangen in plaats van de gevreesde 30. De opluchting was van korte duur. Na de persconferentie van dinsdagavond zijn het er weer 30.

Hopen op een wonder

De maatregelen gelden voor de komende vier weken. Maar over twee weken evalueert het kabinet de situatie. Daarom zet De Leest voorlopig alleen een streep door de voorstellingen van oktober. ,,Natuurlijk, waarschijnlijk zijn deze maatregelen voor vier weken of zelfs langer. Maar meer voorstellingen afzeggen, kan altijd nog. En wie weet gebeurt er wel een wonder.”

Film blijven draaien

Theater De Leest sluit niet helemaal zijn deuren. Films blijven draaien. ,,Dat kan met een lage bezetting. Bezoekers komen vaak lopend of op de fiets, dus we veroorzaken geen grote verkeersbewegingen en we kunnen hier goed afstand houden van elkaar.”

Ook De Voorste Venne in Drunen houdt de films overeind. ,,Misschien dat we wat vaker op een dag films gaan draaien", zegt manager Wilco Schrijvers. De professionele voorstellingen gaan de komende weken niet door. ,,Die gaan we verplaatsen naar een latere datum.” Wat er gaat gebeuren met het amateurtheater dat op het programma staat, weet Schrijvers nog niet. ,,Als amateurs willen spelen voor maximaal 30 bezoekers dan zou dat kunnen, maar wel zonder drankje aan de bar, want ook hier moet de horeca dicht.”

Steun overheid hard nodig

Het coronavirus loopt inmiddels flink in de papieren, beaamt Knopper van De Leest. ,,Al is het lastig om uit te rekenen wat we precies mislopen. De situatie verandert steeds.” Dit jaar gaat De Leest het wel redden, zegt Knopper. ,,Als de steun vanuit de overheid wordt verlengd. Want die hebben we zeker nodig.”