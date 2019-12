Veertien­hon­derd helmen op voorraad: bij Chromebur­ner in Nieuwkuijk is het altijd hoogsei­zoen

3 december NIEUWKUIJK - Veertienhonderd helmen op voorraad, kleding in alle kleuren en maten. Online motorkledingspecialist Chromeburner in Nieuwkuijk begon acht jaar geleden in een garagebox, maar levert inmiddels over de hele wereld. ,,Bij ons is het altijd hoogseizoen.”