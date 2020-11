Strijd tegen criminaliteit jaagt Waalwijk op kosten: ‘Nieuwe vorm van intimidatie’

Gaat corona Heusden geld kosten? Dat kan best nog eens meevallen

12 november DE LANGSTRAAT - Alarmerende berichten waren het, in juni van dit jaar. De coronacrisis zou Heusden zomaar eens een miljoen euro kunnen gaan kosten, was de inschatting. Inmiddels ziet het plaatje er een stuk gunstiger uit: misschien gaat het per saldo wel niks kosten of houdt de gemeente er zelfs wat aan over.