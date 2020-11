Strijd tegen criminaliteit valt op: 'Hoe zit het met intimidatie ambtenaren?’

Kendra (25) over deelname aan tv-hit Kamp Van Konings­brug­ge: ‘Opgeven is niet in me opgekomen’

24 november Wekelijks zien ruim een miljoen televisiekijkers haar in het programma Kamp van Koningsbrugge door modder tijgeren, een toren inklimmen en vanaf grote hoogte naar een touwladder springen, zwaar bepakt een lange tocht maken of vanuit een snelle boot de rivier induiken. En ondertussen is de Waalwijkse Kendra Pennings ook nog sportcoach en zwem- en gymjuf op een aantal scholen in Altena.