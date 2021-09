Strijd tegen eenzaamheid: Weekmarkten als startpunt voor acties Kom Erbij

VLIJMEN - Wie volgende week de weekmarkten in Drunen, Vlijmen of Heusden bezoekt, loopt zomaar kans iemand tegen het lijf te lopen van Kom Erbij. Daarbij werken verschillende instanties en verenigingen samen om iets te doen tegen eenzaamheid.

De aftrap van de Maand van de Ontmoeting is donderdag 30 september om 09.00 uur op de weekmarkt op het Plein in Vlijmen. ’s middags vanaf 14.00 uur is het gezelschap op de Vismarkt in Heusden, vrijdag 1 oktober vanaf 09.00 uur op het Raadhuisplein in Drunen.

Ontmoeten als wapen

In de strijd tegen eenzaamheid zet Heusden vooral in op ‘ontmoeten’. Overigens niet alleen deze week, maar eigenlijk het hele jaar. Volgens de gemeente voelt 44 procent van de inwoners zich weleens eenzaam. Verdeeld over alle leeftijden en alle kernen.

Heusden kende al de Coalitie tegen Eenzaamheid, maar die naam is inmiddels veranderd in Kom Erbij, dat klinkt wat positiever en verwoordt de kern van de aanpak. Heusden wil eenzaamheid bespreekbaar maken, maar ook inwoners leren hoe ze signalen kunnen herkennen. In de hoop dat mensen in actie komen om eenzaamheid terug te dringen.

Genoeg te doen

Volgende week is de aftrap van de campagne. De komende tijd staan allerlei activiteiten op de rol voor inwoners. ‘Met ruim 150 verenigingen, stichtingen en clubs in de gemeente en alleen al in oktober meer dan tweehonderd activiteiten is er altijd wel iets waar inwoners bij kunnen aansluiten.’

Vier Heusdense initiatieven worden in de communicatiecampagne extra onder de aandacht gebracht. „De overeenkomst is dat een klein gebaar van de een, een groot verschil voor de ander kan maken.”