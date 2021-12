Struiken weg, bomen weg, gras terug: Kritiek op groenplannen Newtonlaan Vlijmen

VLIJMEN - Heusden moet nog maar eens goed kijken naar de plannen die zijn gemaakt voor de herinrichting van de Newtonlaan in Vlijmen. Mét een aantal bewoners maakt DMP Heusden zich zorgen, onder meer over het vervangen van struiken door gras en het verdwijnen van bomen.

Ivan van Hemert wil namens de DMP-fractie weten of burgemeester en wethouders op de hoogte zijn van de zorgen die bewoners van de straat in Vlijmen hebben. Zij zijn door de gemeente geïnformeerd over de plannen en zouden worden bijgepraat op een informatie-avond, maar die ging vanwege corona niet door. Vandaar dat Van Hemert vraagt om alsnog goed met de bewoners te communiceren en met hen (eventueel digitaal) te overleggen. Ook PvdA en GroenLinks laten in deze kwestie samen van zich horen. Ze roepen de gemeente op naar de ongeruste bewoners te luisteren.

Biodiversiteit

Bewoners zouden niet veel zien in het plan om overjarige struiken in een aantal grote plantvakken te vervangen door gras. Dat is misschien goedkoper en gemakkelijker wat betreft onderhoud, buurtbewoners vrezen ook dat die grasveldjes poepveldjes worden voor honden. Ook de biodiversiteit is volgens hen niet gebaat bij de vervanging van de struiken door gras.

Op dat laatste wijst ook Van Hemert in zijn vragen. ,,Vanwege biodiversiteit en klimaatadaptie is er de laatste tijd juist meer aandacht voor behoud van groen en extra groen.” Van Hemert erkent dat Heusden uit financiële overwegingen eerder koos voor ‘verschraling van de groenstructuur', maar juist door veranderde inzichten vindt hij dat verschraling in de centra en in de dorpen moet stoppen. Hij vraagt burgemeester en wethouders dat ook te doen.

Bomen

In de plannen zouden de bomen, die nu aan twee kanten van de Newtonlaan staan, aan één kant niet meer terugkomen. Van Hemert vraagt het college echter een andere oplossing te kiezen, waarbij zoveel mogelijk bomen terug worden geplaatst.