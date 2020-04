Stug door blijven werken; Hedikhuizen ‘op jacht’ naar 8,5 ton

HEDIKHUIZEN - Hedikhuizen Duurzaam heeft inmiddels zoveel stappen gezet om het hele dorp van het gas te krijgen, dat het plan concreet genoeg is om opnieuw te proberen een fors bedrag van het Rijk te krijgen. Het gaat om 851.000 euro. Veel geld, maar de totale investering voor de aanleg van een warmtenet is dat ook: 3,9 miljoen euro.

Ruim anderhalf jaar geleden liet Hedikhuizen Duurzaam al weten zich niet uit het veld te laten slaan, toen de aanvraag voor een bijdrage uit de pot 'Grootschalige proeftuinen voor aardgasvrije wijken' werd afgewezen. Toen ging het nog om 1,3 miljoen euro.

Steenfabriek

En inderdaad is Hedikhuizen stug doorgegaan met de voorbereidingen. Twee scenario's lagen op tafel. De eerste: heel Hedikhuizen op een warmtenet op basis van zonnewarmte, op te wekken via vooral een groot zonneveld.

Mogelijkheid twee: een warmtenet dat gebruikmaakt van de restwarmte van Steenfabriek Van der Sanden; warmte die normaal gesproken via de schoorsteen verdwijnt.

87 aansluitingen in Hedikhuizen

Gekozen is nu voor de laatste variant, die van de restwarmte van de steenfabriek. Die variant is inmiddels ook verder uitgewerkt. Om alle 86 huizen plus een bijeenkomstruimte te verwarmen, is een leidingentracé nodig van 1,6 kilometer. Daarbij wordt water naar woningen gepompt om ze daarmee te verwarmen.

Volgens woordvoerder Eugène Kuis van de initiatiefgroep Buurt Bestuurt Hedikhuizen, waar Hedikhuizen Duurzaam onderdeel van is, is inmiddels met vrijwel alle inwoners van het dorp gesproken. Een grote meerderheid staat achter de plannen en wil in principe meedoen, zo is de conclusie.

Plan voor zonneveld blijft een alternatief

Overigens is het plan voor een groot zonneveld, in combinatie met zonnepanelen op daken, niet van tafel. Het dient ook als back-up voor het plan met de restwarmte van de steenfabriek. ,,Voorwaarde voor de aanvraag. is dat er altijd een alternatief is. Want stel dat de steenfabriek door een faillissement weg zou vallen of zo."

Mocht de 8,5 ton los komen, dan is de zogeheten onrendabele top afgedekt. Ook van de inwoners zelf wordt een bijdrage verwacht. Waarbij het uitgangspunt is dat aansluiting op het warmtenet nooit meer mag kosten dan de huidige energiekosten.