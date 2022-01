Superjacht Galactica neemt ook volgende horde: Heusdense brug in drie pogingen gepasseerd

Nadat de brug bij Hedel maandagochtend alsnog was gepasseerd, vormde daarna de Heusdense brug in eerste instantie een nieuw obstakel voor het jacht. Een eerste poging moest overdag worden gestaakt. Maar 's avonds lukte het alsnog onder de brug door te komen. Rond kwart over negen was het waterpeil in de Bergsche Maas voldoende gezakt om de Galactica vrije doorgang te verlenen. Dat gebeurde in twee pogingen. Bij de eerste raakte en vernielde het schip een stalen uitsteeksel van de brug, mogelijk onder invloed van de sterke stroming. De Galactica werd daarop een stukje terug gesleept, waarna de tweede poging vlekkeloos verliep.