Supermarktfamilie turnt niet één maar twee EMTÉs om in Jumbo in gemeente Altena

Het EMTÉ-personeel in Wijk en Aalburg is donderdagavond officieel op de hoogte gebracht van de veranderingen. ,,We hebben in het verleden meerdere keren geprobeerd de EMTÉ in Wijk en Aalburg te kopen. Nu het Jumbo is geworden, is het wel gelukt", legt Carol Duijzer uit. De onderhandelingen namen een half jaar in beslag. ,,Er is vanuit Jumbo veel respect voor bepaalde principiële zaken waar wij aan willen vasthouden. Een voorbeeld is dat wij niet zondags open gaan. Ik ben heel blij dat het is gelukt."