Supporters vechten na afloop van Achilles Veen - Roda JC met elkaar, politie moet de boel sussen

Heusden verkoopt leegstaand pand Wijk­sestraat 6; weer een schandvlek­je weg

11:37 HEUSDEN - Heusden heeft een koper gevonden voor het pand Wijksestraat 6 in de vesting Heusden. Het al jaren leegstaande pand gaat voor 156.000 euro over in handen van Stimulans Vastgoed B.V., dat monumentale panden restaureert en beheert in de vesting. Govert Verdoorn van Stimulans Vastgoed verwacht in het vroege voorjaar van 2020 te beginnen met de renovatie, die dan eind van het jaar klaar kan zijn.