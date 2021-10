Suzan Mandemakers volgt Frank van Wel op als wethouder in Loon op Zand

Mandemakers zit al bijna acht jaar in de gemeenteraad van Loon op Zand en is sinds twee jaar fractievoorzitter van de VVD. Haar partij vroeg haar het wethouderschap op zich te nemen. ,,Het was niet gepland, maar door het vertrek van Frank van Wel ontstaat er een gat en komt het ineens op je pad. Dan ga je nadenken. De portefeuille spreekt me aan: financiën, Baanbrekers, toerisme, sport en cultuur. Dus ik ga het doen. In ieder geval tot maart, want dan zijn er weer verkiezingen.”