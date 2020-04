Sylvana de Backer: ‘Sylicious is geen boek met Indoverhalen alleen’

‘Terug naar Polen kan niet, de grens is dicht’

14 april ‘Wat moet ik doen? Waar moet ik heen?' Een noodkreet van de Poolse arbeidsmigrant Mariusz in de Volkskrant. Hij heeft vrijwel zeker corona en woont in het voormalige nonnenklooster in de Kaatsheuvelse Erasstraat. Mariusz mag daar voor de veiligheid in zijn eentje in een kamer schuilen waar anders twee of drie mensen wonen.