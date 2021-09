Symbolische eerste steen voor verhuizing bieb naar De Voorste Venne: 1,5 ton voor uitwerking plan

DRUNEN - Een soort van symbolische eerste steen. Dat is het besluit van de Heusdense gemeenteraad om 150.000 euro uit te trekken voor de uitwerking van de plannen om de bibliotheek in Drunen te verhuizen naar De Voorste Venne.

Dat geen van de politieke partijen moeite heeft met die anderhalve ton, dat zat er al wel aan te komen. Want de verhuizing van de Rooseveltstraat naar het cultureel centrum is immers een breed gedragen wens. De bibliotheek is dan verlost van het gedateerde en dure gebouw, De Voorste Venne heeft er een grote huurder bij en krijgt gelijk een stuk meer mensen over de vloer. Dat levert meer reuring op, en was een ‘bruisend cultureel centrum’ niet altijd wat Heusden wilde?

Nog wel wat te regelen

Al die tevredenheid over de voorgenomen verhuizing wil overigens niet zeggen dat alles al in kannen en kruiken is. Want er moet nog wel een en ander uitgewerkt en geregeld worden. De bieb, die het met minder vierkante meters moet gaan doen, gaat gebruikmaken van zaal Utopia en het cultuurcafé. Dus moet er voor de (vaste) gebruikers een alternatief komen. En dat kan weer gevolgen hebben voor andere gebruikers. Kortom, de politiek vroeg dinsdagavond aandacht voor de belangen van de huidige gebruikers.

Kosten in de hand houden

Dan is er nog de vraag: wat gaat het uiteindelijk allemaal kosten. De verwachting is dat het voor een miljoen moet kunnen, maar dat moet nog maar blijken. Verschillende partijen drongen daarbij aan op een ‘sobere en doelmatige’ besteding van geld. ,,Nu bekruipt mij soms het gevoel, ‘the sky is the limit’”, stelde Caren Joosten van DMP Heusden. En zo kreeg wethouder Peter van Steen ook mee nog eens aan te kaarten of de bibliotheek vanuit het eigen vermogen kan mee betalen aan de inrichting.

Verder zien verschillende partijen het liefst dat nog meer instanties hun intrek gaan nemen in De Voorste Venne. Zoals de ambtenaren die nu nog in het raadhuis in Drunen werken. Of een speel-o-theek, of het Regionaal Toeristisch Bureau. Patrick van der Steen (Heusden Transparant) riep op ook te kijken naar de belangen van de plaatselijke horeca, in relatie tot activiteiten in De Voorste Venne. ,,Cultuur is cultuur en een drankgelag hoort thuis in de horeca.”

Woningen

Wethouder Peter van Steen liet weten ‘niet van de verkwisting te zijn’. Hij beloofde zeker de belangen van de andere gebruikers in het oog te willen houden, maar wees er ook op dat De Voorste Venne en de bibliotheek twee zelfstandige organisaties zijn. ,,Wij kunnen ze dingen op het hart drukken, maar ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid.” Huisvesting van het toeristisch bureau is voor hem op dit moment geen optie.

Als alles volgens plan verloopt, zou de verhuizing in 2023 rond moeten zijn. Op de huidige plaats van de bibliotheek komen mogelijk huizen.