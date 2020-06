't Verlaat en d’Uylenborch in beeld voor brede school

ALMKERK - Voor de brede school in Almkerk zijn twee nieuwe plaatsen in beeld. De ene is de huidige plek van basisschool d’Uylenborch, de andere is ‘t Verlaat. In het najaar moet een keuze worden gemaakt.

In geval van 't Verlaat wordt ook onderzocht of een dorpshuisfunctie en een sportaccommodatie in het nieuwe gebouw kunnen komen. Dat is niet zo vreemd, aangezien 't Verlaat die functies nu ook al heeft.

Evenemententerrein

Volgens wethouder Peter van der Ven denken de exploitant van 't Verlaat, de betrokken scholen en de dorpsraad inmiddels mee met de plannen. Omwonenden krijgen de kans te reageren. Op de website van Altena kan iedereen de startnotitie voor het onderzoek inzien.

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden de brede school te bouwen op de plek van d’Uylenborch wordt ook gekeken naar een alternatief voor het evenemententerrein dat tegenover de school ligt.

Want als d’Uylenborch plaatsmaakt voor een brede school, is daarvoor ook het evenemententerrein nodig. In de brede school krijgen onderdak d’Uylenborch en De Almgaard. De Halm haakte enige tijd geleden af.

Snelheid en kosten

Ook kinderopvang, buitenschoolse opvang, de bibliotheek en een logopediepraktijk krijgen onderdak in de brede school.

Bij het onderzoek naar de meest geschikte plek wordt ook gekeken naar de snelheid waarmee het plan uit te voeren is, naar de kosten en naar de mogelijkheden van de locaties die achterblijven.

Tennisvelden

Van der Ven kondigde onlangs al aan dat de gemeente Altena twee nieuwe locaties gaat onderzoeken om in Almkerk een brede school te bouwen. Dit nadat duidelijk was geworden dat de locatie tennisvereniging, die men op het oog had, afviel.

De noodzakelijke verhuizing van de tennisvelden bleek niet zo eenvoudig, omdat alternatieve locaties moeilijk haalbaar bleken.