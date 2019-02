Taakstraf geëist tegen verkeersregelaar voor kindermisbruik in Sprang-Capelle

Heusden haalt Willemijn van Hees binnen voor 45 mille

6:33 VLIJMEN/DRUNEN - Bijna 45.000 euro is Heusden kwijt aan de benoeming en installatie van burgemeester Willemijn van Heusden als burgemeester. De benoemingsprocedure zelf was goed voor ruim 29.000 euro. De extra raadsvergadering plus receptie et cetera in De Voorste kostte bijna 16.000 euro.