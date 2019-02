Taakstraf voor verkeersregelaar na seksspelletje met kind van 8 in Sprang-Capelle

Seksueel misbruik: fors meer hulpvragen regio Tilburg

12:36 TILBURG - Steeds meer slachtoffers van seksueel misbruik in de regio Tilburg zoeken hulp om hun ervaring te verwerken. Blauwe Maan zag het aantal hulpvragen groeien van 118 in 2017 naar 314 vorig jaar. ,,En dat is nog maar het topje van de ijsberg", stelt directeur Ellen Roskes.