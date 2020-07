Taakstraf voor Wijk en Aalburger na fataal ongeval op polderweg in de Biesbosch

Messentrek­ker bij Albert Heijn Waalwijk was ontoereke­nings­vat­baar

15:04 BREDA - De rechtbank in Breda heeft zoals was geëist geen straf of maatregel meer opgelegd aan Omar N. (21), die op 24 augustus vorig jaar met een mes de Albert Heijn aan het Bloemenoordplein in Waalwijk op stelten zette.