Tachtigjarige Oorlog te voet of per fiets herbeleven met opening fietsroute ‘De Spaanse Weg’ in Heusden

Wie enigszins is onderwezen in de geschiedenis van Nederland gaat bij getallen 1567 en 1648 een lampje branden: daarin valt de Tachtigjarige Oorlog. Een strijd van de Nederlanden om het Spaanse juk van zich af te werpen – met succes. In die strijd draaide het om het veroveren van vestingsteden. Het is coronatijd, laten we die twintig met muren omwalde steden met elkaar verknopen, zo bedacht vestingstad Groenlo. Die kreeg onder meer Den Bosch mee, uiteindelijk besloot Vereniging Nederlandse Vestingsteden ze allemaal met elkaar te verknopen. Immers, het is een mooie manier om fietsers en wandelaars kennis te laten maken met een fraai stukje Nederlands erfgoed dat een essentieel deel van onze geschiedenis vertelt.

Volledig scherm Opening fietsroute de Spaanseweg door burgemeester Willemijn van Hees en Huib van Olden, wethouder uit Den Bosch. © copyright Marc Bolsius

De route Heusden naar Geertruidenberg vormde het sluitstuk van deze 525 kilometer lange route. Vandaar dat gistermiddag Lenie Tabbernee, coördinator van Vereniging Nederlandse Vestingsteden in het bezoekerscentrum van Heusden, aan Willemijn van Hees het eerste exemplaar van de waaier Spaanse Weg uitreikte. Daarop staan alle vestingsteden met in het kort hun bezienswaardigheden. Ook Mike Hofkens, Huib van Olden en Thom Blankers, respectievelijk wethouder van Geertruidenberg, Den Bosch, en Heusden, deelden in dit officiële gedeelte. ,,Het is een snoer met prachtige parels”, vindt Van Hees. ,,Ik hoop dat Spaanse Weg het nieuwe Pieterpad wordt. En het is interessant hoe de geschiedenis zich ontwikkeld. Vierhonderd jaar geleden waren Spanjaarden onze vijanden, nu vonden we het heel erg dat we er niet meer op vakantie konden gaan.” Voordat de genodigden zich mochten laven aan sangria en Spaanse hapjes, fietsten ze nog symbolisch een rondje door Heusden.

Spaans benauwd

Heusden biedt meer: de themawandeling Spaans benauwd, in elkaar gestoken door Jacques Smeets (tekst) en Annelies van der Sanden (illustraties) in opdracht van het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat. Aan de hand van een fictief verhaal van de Spaanse soldaat Jeronimo en zijn strijdmakkers, krijgen de wandelaars langs een ruim één kilometer lange route een beeld waar de Spanjolen tijdens die Tachtigjarige Oorlog in verzeild raakten in vestingstad Heusden en omgeving. Het boekje is met heel veel zorg gemaakt. Bovendien is er gedacht aan volwassenen én kinderen. Voor de jongens en meisjes een spannend verhaal, voor de ouderen veel informatie over oorlog voeren in die tijd en dé twistappel: het geloof.