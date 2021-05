Talent genoeg in Heusden. Maar hoe trek je ze de bedrijven binnen? Zo dus

Inmiddels is de basis van Heusden Young Talent (HYT) al wel gelegd. Bedrijfsleven en gemeente werken daarbij nauw samen. Arnold Versteeg (VPT Versteeg), Jeffrey Joosten (Kresco), Andres Boom (Ottobock Equipment) en Thom Blankers (wethouder) zijn zo’n beetje de founding fathers. Het draait lekker vinden ze zelf, ze hebben inmiddels tussen 30 en 35 stagiairs begeleid. Nu wordt het tijd voor de volgende stap: meer naar buiten toe, zorgen voor meer bekendheid. Ook bij Heusdense ondernemers.

De ondernemers staken een kleine drie jaar geleden de koppen bij elkaar en zochten contact met wethouder Blankers. Ze liepen allemaal tegen hetzelfde probleem aan: hoe krijgen we goede hbo-studenten binnen; als stagiair, maar na hun afstuderen.

Het achterliggende probleem: hoe kom je aan goed personeel? Bedrijven in de technieksector, sterk vertegenwoordigd in Heusden, zitten erom te springen. Punt was ook: ze kwamen niet zo gemakkelijk bij scholen binnen. „En als ze binnenkwamen, was er veel rompslomp”, vertelt Blankers. Stages leverden ook niet altijd op wat de bedrijven wilden. „De studenten maakten vaak opdrachten waar de bedrijven weinig aan hadden.”

Dat moest dus anders. En kón ook anders, vonden de initiatiefnemers. Want telt Heusden niet tal van prachtige innovatieve bedrijven? En zijn die bedrijven wellicht niet veel interessanter voor stagiairs om een mooie opdracht te doen, in plaats van nummer 37 te zijn bij een groot bedrijf? „Veel mkb-bedrijven zijn volop bezig met de dagelijkse bezigheden. En dat doen ze goed. Maar soms komen ze niet toe aan speciale projecten. Via Heusden Young Talent kunnen bedrijven daar studenten op zetten”, licht Blankers toe.

Heusden Young Talent is inmiddels een stichting. Er lopen nu zes studenten stage. Studenten vanuit verschillende studierichtingen. De een studeert bedrijfskunde, een ander ondernemerschap en retailmanagement, een derde applicatie- en mediaontwikkeling. Op maandag zijn ze bij elkaar bij Ottobock in Nieuwkuijk, om kennis en ervaringen uit te wisselen, ideeën op te doen. De andere dagen lopen ze stage bij een van de bedrijven die meedoet aan HYT, of studeren ze.

Ze werken aan heel concrete projecten, de bedrijven moeten er iets aan hebben. „Het mooie voor studenten is dat ze dingen ook gelijk mogen uitwerken of invoeren”, vertelt Andres Boom (42) van Ottobock. Het mooiste voorbeeld daarvan is misschien wel de cobot, die volop in bedrijf is binnen het lasproces bij het Nieuwkuijkse bedrijf dat onder meer geavanceerde protheses maakt. Voor de echt nieuwsgierigen onder ons: een cobot is een soort robot, maar dan eentje waarmee je als mens nauw samenwerkt.

Inmiddels kost het al minder moeite stagiairs te vinden. Oud-stagiairs, studenten, stagebegeleiders, docenten, het zijn een soort ambassadeurs geworden voor Heusden Young Talent. Studenten kloppen soms zelf al bij HYT aan. Niet dat dat automatisch een ‘kom maar’ oplevert. „We kijken heel goed welke stagiaires er nodig zijn”, vertelt Martijn Kouwenhoven (24) uit Kerkdriel, vijfdejaars bedrijfskunde. Er is ook altijd een soort sollicitatiegesprek.

Want de deelnemende Heusdense bedrijven komen met gerichte verzoeken. Verzoeken eventueel ook van bedrijven die tot de Vrienden van Heusden Young Talent behoren. „We zijn bezig die op te richten”, vertelt Boom. „Van Delft en OC Verhulst zijn al ‘vriend’.”

Hoe een bedrijf een beroep kan doen op HYT? Door contact te zoeken met ‘talent’ Kouwenhoven, die langskomt voor een gesprek. Als er interesse is, volgt een gesprek met iemand van het bestuur van HYT. „Bijvoorbeeld om te kijken of de filosofie van het bedrijf past bij Heusden Young Talent”, legt Boom uit. „Want het gaat niet alleen om ‘halen’, bedrijven die meedoen moeten ook ‘brengen’. We zijn maatschappelijk bezig en we wisselen als bedrijven ook kennis uit. En het gaat om innovatieve opdrachten.”

Lange termijn

Andres Boom weet best dat niet elke stagiair direct blijft hangen. „Maar het is ook langetermijndenken. Stel dat Daan, die nu stage loopt, eerst ergens in Utrecht gaat wonen en werken, maar hij wil later met zijn vriendin terug naar Vlijmen, daar een huis kopen en in de omgeving een baan zoeken. Misschien dat hij dan aan ons denkt.”

PORTRET 1

Martijn Kouwenhoven (24) uit Kerkdriel studeert bedrijfskunde aan Avans in Den Bosch. Hij is vijfdejaars. Zijn stageopdracht bij Heusden Young Talent is het vergroten van de bekendheid onder studenten én onder bedrijven. „Als ze een stageplaats zoeken, moeten ze aan Heusden Young Talent denken.” Hij ziet z’n stage duidelijk als een meerwaarde: „Want er er wordt gelijk iets mee gedaan. Hier wordt gevraagd wat je wilt ontwikkelen. Op andere plaatsen krijg je veel meer een vastomlijnde opdracht. Je bent hier dus echt bezig met overleggen, uitvoeren en aanpakken.”

PORTRET 2

Daan van de Linde (22) uit Vlijmen is derdejaars bedrijfskunde aan het Avans. Hij wil de kant op van het management, ‘maar wel iets in de techniek’. Daan kwam op het spoort van Heusden Young Talent toen bij de Jumbo in Vlijmen iemand tegenkwam die hij kende van de middelbare school en al stage liep bij HYT. Via de site heeft hij toen gesolliciteerd. „Dit is veel interessanter dan een stage bij een regulier bedrijf, waar je vaak op één afdeling en binnen één branche werkt. Heusden Young Talent is veel breder, zeker als je je wilt oriënteren.”