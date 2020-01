Tamara Veldkamp deinst niet terug voor ‘een leuke klus’

Waspikse voetbal­club The White Boys zet rechtszaak door

12:07 WASPIK - The White Boys zet de rechtszaak door tegen Leon Hutten. De Tilburger was hoofd jeugdopleiding bij de voetbalclub uit Waspik. Beide partijen liggen al enkele maanden in de clinch. Begin februari doet de rechter een uitspraak, zo laat de rechtbank in Breda weten.