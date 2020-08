Tankstation Labbegat: van een trouwkaart tot dames van plezier

De tijd dat een tankstation niet meer was dan een hinderlijke onderbreking in de reis van A naar B, is al lang voorbij. ,,Voor veel klanten is ons tankstation een rustpunt voor het gejakker op de snelweg”, zeggen Remko Lamme (50) en zijn vrouw Corina (47), managers van Labbegat. ,,De keuken heeft daarin een hoofdrol, samen met de koffiehoek van Starbucks. Onze toiletten zijn top, daar krijgen we enorm veel complimenten voor. Doordat we dat aanbieden, hebben we meer interactie met de klanten. Daar wordt iedereen blij van.” Sterker: tussen Labbegat en gast ontstaat door die persoonlijke benadering soms een nauwe band. Corina: ,,We krijgen zelfs weleens een trouwkaart.”